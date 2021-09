Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la messa in onda del programma, Mediaset è giunto a una decisione inaspettata: di cosa si tratta

Il format destò non poche discussioni ancora prima del suo inizio, e anche dopo diverse settimane sembra non riuscire a trovare pace. Parliamo di “Star in the star“, il programma condotto da Ilary Blasi in onda ogni giovedì su Canale 5. Tra accuse di plagio e un riscontro piuttosto scadente da parte del pubblico, la trasmissione continua a viaggiare sul filo del rasoio. Tuttavia Mediaset sembra essere giunta a una decisione definitiva riguardo il suo futuro.

Il futuro di “Star in the star”: la decisione definitiva

Un esperimento, quello di “Star in the star“, che non sembra essere perfettamente riuscito. I bassi ascolti ottenuti nelle prime puntate hanno dato prova di come il format non abbia convinto o attirato il pubblico, forse anche per la troppa somiglianza con programmi già esistenti.

Sebbene la padrona di casa, Ilary Blasi, abbia spesso sottolineato come non si facesse intaccare dai numeri ottenuti dai suoi programmi, lo stesso non si può dire di Mediaset. L’azienda è infatti giunta a una decisione riguardo il futuro della tanto discussa trasmissione.

A differenza di quanto si potesse pensare, Fanpage ha rivelato in esclusiva che il programma non chiuderà nell’immediato. “Star in the star” continuerà a essere trasmesso anche nelle prossime settimane, con la semifinale e la finale fissate per giovedì 7 e giovedì 14 ottobre. Mediaset è intervenuta stroncando due puntate rispetto al piano originale di messa in onda. Il totale passa da sette a cinque appuntamenti.

Per le ultime puntate sono state introdotte anche alcune modifiche come le esibizioni live -e non più in playback- e il miglioramento delle maschere. I personaggi noti potranno così cantare dal vivo, poiché il trucco permetterà loro di muovere il viso a piacimento.

Un decorso non del tutto fortunato quello del programma di Canale 5, che ha tentato di sondare nuovi terreni. Ilary Blasi, affiancata dai giudici Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella, accompagnerà il format alla sua chiusura con gli ultimi tre appuntamenti.