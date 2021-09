Il rapporto tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro sembra non essersi ancora ricucito: lo dimostra l’ultima risposta della presentatrice nei riguardi del coreografo e ballerino

Milly Carlucci è pronta a dare il via alle danze con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Dopo aver annunciato il cast completo che vedrà scendere in pista noti nomi dello spettacolo, da Al Bano a Valeria Fabrizi -passando per Morgan, Arisa, Andrea Iannone e molti altri- la presentatrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. In quest’occasione ha affrontato diversi argomenti, tra cui l’abbandono di Raimondo Todaro.

Milly Carlucci ha le idee chiare: la gelida risposta su Raimondo Todaro

Tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro resta il gelo, dopo la decisione del coreografo di lasciare -dopo più di un decennio- Ballando con le stelle. La presentatrice dichiarò di essere rimasta delusa dai modi con il quale ha preferito comunicare la notizia, rimanendo ferita dal comportamento di quello che considerava un amico.

Il pubblico ha potuto assistere a un botta e risposta avvenuto tra i due tramite i social e in alcune interviste. Poi la decisione del ballerino di firmare un contratto con Maria De Filippi, ricoprendo il ruolo di professore di ballo nella nuova edizione di Amici. Una scelta che non ha contribuito ad alleggerire la tensione.

Nel corso dell’intervista a Chi è stata posta a Milly Carlucci una domanda inerente proprio all’allontanamento di Todaro. La sua -non- risposta ha dato chiare delucidazioni in merito al loro attuale rapporto.

“Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è perché ha fatto scelte diverse, ma di chi fa parte del cast“, ha dichiarato seccamente la conduttrice. Chiara la presa di posizione della conduttrice che sembra non voler avere niente a che fare, almeno pubblicamente, con il coreografo.

Nel frattempo la macchina di Ballando con le stelle è pronta a rimettersi in moto. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda sabato 16 ottobre, sempre in prima serata su Rai 1.