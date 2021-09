Miriana Trevisan, il gioco di seduzione infiamma il web – FOTO

Miriana Trevisan, la conduttrice svela il suo lato più seducente ed i fans sono subito ai suoi piedi. La foto infiamma il web.

Passano gli anni ma non per Miriana Trevisan: l’ex ragazzina di “Non è La Rai” oggi è una donna dalle curve mozzafiato che mandano in tilt chiunque la segua sia sui social, il suo profilo è un continuo tributo alla sua bellezza mediterranea, che in televisione. Attualmente impegnata al “Grande Fratello VIP” per la showgirl napoletana è il momento di mettersi in gioco in questa nuova esperienza.

Sui social i fans continuano a sostenerla e supportarla con teneri commenti sotto ai post – come l’ultimo dove per poco non si rischia l’illegalità – e commentando altresì la sua esperienza gieffina.

Miriana Trevisan, il gioco di seduzione è servito: i fans rimasti di stucco

