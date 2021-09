Napoli-Spartak Mosca le pagelle e il tabellino della sfida di Europa League

Napoli-Spartak Mosca: le pagelle e il tabellino della partita di Europa League disputata allo stadio Maradona.

Il Napoli ha vissuto un inizio di stagione spettacolare. Gli azzurri hanno sempre vinto in campionato (6 su 6, con 18 punti in classifica e primato in solitaria) e hanno pareggiato contro il Leicester fuori casa dopo essere stato sotto per 2 a 0. Allo stadio Maradona arriva lo Spartak Mosca.

La partita comincia in modo perfetto per la squadra di Spalletti: dopo appena 13 secondi Elmas sfrutta l’errore del portiere e regala il vantaggio alla sua squadra. Mario Rui fa una sciocchezza colossale: l’esterno portoghese in un contrasto alza troppi il piede e viene cacciato dall’arbitro. Il direttore di gara alza prima il cartellino giallo ma poi, con l’aiuto del Var, espelle l’ex Roma ed Empoli. Gli ospiti non riescono ad impensierire gli azzurri e si va al duplice fischio sull’uno a zero per il Napoli. Nel secondo tempo Promes trova però il gol del pari sfruttando un errore in marcatura dei difensori del Napoli. La banda di Spalletti non si scompone: Manolas porta i suoi in vantaggio ma la rete viene annullata per fuorigioco. All’ottantesimo minuto, Ignatov segna addirittura il gol del 2 a 1 per la squadra russa con un tiro chirurgico. Nel finale, nonostante la ristabilita parità numerica, Promes realizza la sua doppietta personale e cala il tris.

Napoli-Spartak Mosca le pagelle e il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 4.5; Elmas 6.5, Fabian 5, Zielinski 5; Politano 5.5, Petagna 5, Insigne 5.5. Allenatore: Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko 6, Caufriez 5, Gigot 6, Dzhikiya 6.5; Moses 6, Litvinov 6, Bakaev 6, Umyarov 6.5; Ayrton 6, Ponce 6, Promes 7. Allenatore: Rui Vitoria.

Reti: 1′ Elmas (N), 55′ Promes (SM), 80′ Ignatov (SM)

La squadra di Spalletti non deve tuttavia abbattersi: domenica c’è una partita importantissima in campionato contro la Fiorentina.