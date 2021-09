Cristina Buccino non sbaglia mai un colpo sui social network: la showgirl, con un vestito troppo corto, paralizza i followers.

Cristina Buccino si scatena ogni giorno e posta sui social network contenuti che fanno salire la temperatura. Con 2,6 milioni di followers, la nativa di Castrovillari è una delle influencer più seguite sul web. Da qualche anno, la classe 1985 ha scelto di lavorare su Internet, allontanandosi di fatto dai riflettori del piccolo schermo (ha preso parte in questi anni a numerosissimi reality come ‘La Talpa’ e ‘L’Isola dei Famosi’ e pubblicando a pieno regime su Instagram.

Cristina è anche una testimonial ricercatissima dalle aziende: con grande frequenza sponsorizza brand di successo. La 36enne, qualche istante fa, ha postato alcune fotografie in cui indossa un vestitino troppo corto. La Buccino è uno spettacolo infuocato: le sue forme mandano in visibilio i followers.

Cristina Buccino, il vestitino troppo corto paralizza il web: che fisico!

La Buccino ha deciso di scattarsi alcune fotografie direttamente sulle strisce pedonali. Le sue pose incredibili fanno semplicemente impazzire tutti. Come se non bastasse, la showgirl indossa un vestitino che è sia super aderente che cortissimo. Le sue gambe, in pratica, sono tutte scoperte e lasciano a bocca aperta gli ammiratori.

Il suo lato A è un’opera d’arte in movimento: nonostante l’assenza di scollatura, il seno è comunque in risalto. Qualche utente sta esagerando nello spazio commenti. “Sei la più bella della galassia”, ha scritto un seguace che ha anche riportato una lunghissima “poesia”. “La bellezza in persona”, “Che stile”, “Uno schianto”, “Così sei la perfezione”, si legge ancora.

Cristina, tra le vie di Milano, ha regalato alla sua platea fotografie meravigliose: per la splendida 36enne è sempre una buona occasione per mostrare i suoi vestitini e i suoi outfit incredibili.