“Che schianto”, Pamela Prati scalda la notte, occhi puntati solo su di lei: lo spacco vertiginoso mostra tutto – FOTO

La showgirl per la sua serata romana ieri ha sfoggiato un look pazzesco dove le gambe erano il vero focus indiscusso. Fan in estasi.

Dopo il successo del singolo estivo “L’estate è adesso” che ha superato mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, in cui il videoclip è un omaggio all’indimenticata Raffaella Carrà, Pamela Prati è tornata ora su tutte le piattaforme digitali con il nuovo brano “Baila Baila” che sembra già essere un successo.

Ieri sera per festeggiare con gli amici ha scelto di trascorrere una serata romana nel pieno relax. Prima si è concessa una passeggiata nel centro città e poi una cena all’Hosteria Del Mercato 1870 poco distante da Galleria Borghese. Vediamo il suo look?

Pamela Prati blocca Roma, mostra gambe da urlo!

