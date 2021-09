Il progetto neonato Green Europe chiama a sé giovani influencer in Italia: ecco di cosa si tratta e perché potrebbe diventare un lavoro vero.

A Ravenna è stato pubblicato un bando per diventare influencer. L’iniziativa non è assurda come appare, ma fa parte di un progetto del Comune coordinato da Europe Direct Romagna e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna e altre associazioni locali. Attraverso il bando le associazioni coinvolte sperano di riuscire a chiamare a sé giovani cittadini attivi, che dovranno occuparsi della diffusione di determinati valori ambientali (e non solo) sui social. Vediamo meglio di cosa si tratta! L’iniziativa è interessante anche per chi non vive a Ravenna.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Cambiamento climatico, l’appello dei Paesi in via di sviluppo

Ravenna cerca influencer, il progetto Green Europe sbarca sui social

Potrebbe interessarti leggere anche —> Emissioni, i roghi per bruciare sterpaglie provocano danni all’ambiente: lo studio

Si chiama #GREEN_EuRoPe il progetto che, a Ravenna, ha pubblicato un bando per “reclutare” veri e propri influencer. L’obiettivo di Green Europe è quello di coinvolgere i cittadini più giovani nella progettazione di laboratori e attività utili alla sensibilizzazione a proposito di tematiche ambientali, dimensione europea e diritti umani. Come spiegano i vertici del progetto, i ragazzi e le ragazze che inizieranno a collaborare con loro diventeranno “ambasciatori e ambasciatrici del Green Deal, della Cittadinanza Europea e dei Diritti Umani”. Ma non è tutto: i volontari, perché non è previsto un compenso monetario per gli influencers in questione, verranno formati per diventare Green Deal Influencer, una figura che ci si aspetta diventi una vera e propria professione in futuro.

Si possono candidare per #GREEN EuRoPe giovani di ogni genere e nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio di Ravenna. I selezionati verranno impiegati in due ambiti: ci saranno gli ambasciatori del Green Deal, che si occuperanno di tematiche ambientali, e gli ambasciatori della Cittadinanza Europea e dei Diritti Umani.

Sappiamo che ormai essere influencer online è un vero e proprio lavoro, che in alcuni casi permette anche di guadagnare molto bene. L’iniziativa di Ravenna chiama a sé un tipo di influencers diversi dalla figura che associamo normalmente a questo termine. Niente piccole Chiare Ferragni o Giulie De Lellis, dunque, ma giovani ragazze (e ragazzi) interessati ad usare i social per cambiare il mondo e renderlo un posto un po’ più accogliente e duraturo.