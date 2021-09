Un ragazzo di 22 anni è morto ed altri tre giovani sono rimasti feriti gravemente, questo il bilancio dell’incidente stradale verificatosi stamane a Roma.

Terrificante incidente stradale alle prime luci dell’alba di oggi a Roma. Un’auto con a bordo quattro ragazzi, di età compresa tra i 22 e i 26 anni, si è schiantata contro un palo della luce sul Lungotevere Aventino, all’altezza di ponte Palatino. Ad avere la peggio il più giovane del gruppo, un ragazzo di 22 anni, deceduto sul colpo dopo l’impatto. Gli altri tre sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale dai soccorsi del 118, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Roma, auto si schianta contro un palo: muore ragazzo 22enne, feriti gravi altri tre giovani

Dramma all’alba di questa mattina, giovedì 30 settembre, sul Lungotevere Aventino di Roma, dove si è verificato un tragico incidente stradale. Il bilancio è di un morto e tre feriti gravi.

A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. Il giovane, riporta la redazione de Il Messaggero, si trovava a bordo di un’auto, Mercedes Classe B, insieme ad altri tre ragazzi, di 26, 25 e 24 anni. La vettura, per cause ancora da determinare, ha sbandato ed ha terminato la propria corsa contro un palo della luce, all’altezza di ponte Palatino.

Tempestivo l’intervento dei mezzi di soccorso del 118. L’equipe medica, purtroppo, non ha potuto far nulla per il 22enne, deceduto sul colpo dopo il violento impatto. Gli altri tre ragazzi sono stati trasportati d’urgenza presso tre ospedali diversi della Capitale: il San Giovanni, il San Camillo e all’ospedale Santo Spirito.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e della Polizia di Stato che stanno cercando di chiarire la dinamica esatta del tragico sinistro. Non è escluso, scrive Il Messaggero, che l’auto possa essersi schiantata contro il palo per via della probabile velocità elevata.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso il Lungotevere Aventino è stato chiuso al traffico con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.