Shaila Gatta e la spesa bollente: l’ex velina in giro a fare compere sfodera le sue armi di seduzione. Outfit e fisico da sogno

Passaggio di testimone avvenuto tra le veline da record di “Striscia la notizia” e le nuove arrivate nella grande famiglia di Antonio Ricci. Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani se la cavano benissimo sul bancone più famoso d’Italia e per il loro debutto hanno avuto una supporter speciale, Shaila Gatta, la mora delle veline uscenti.

C’era anche lei dietro le quinte e con le nuove giovani ragazze alle prove. Ha spiegato loro come questa che è appena iniziata sarà una grande opportunità. “Non avete da aver paura di niente” le ha detto. Giulia e Talisa hanno accettato molto volentieri i consigli della ballerina che per oltre quattro anni ha calcato quel palco. Ed ora? Non ci resta che ammirare e seguire Shaila sui social.

NON PERDERTI ANCHE — > “Bond girl perfetta” Caterina Balivo e l’outfit aggressive – FOTO

Shaila Gatta, la spesa è bollente: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI SHAILA GATTA VAI SU SUCCESSIVO