Silvia D’Avenia le pose su instagram lasciano senza fiato, che sensualità – FOTO

La bella influencer Silvia D’Avenia ha condiviso alcuni scatti in posa seduta su un muretto ed è magnifica

Silvia D’Avenia su instagram è una bomba di sensualità on le sue pose, incanta tutto il web. I commenti sono tantissimi:”Ma chi è questo splendore?”, “Silvia sei stupenda sei la ragazza più bella di instagram”, “Sei meravigliosa, sensuale, fantastica e bellissima”. Nelle stories condivide un altro outfit da scolaresca con mini gonna, maglioncino e scarpe da tennis, bellissima.

Silvia D’Avenia le sue curve su instagram sono iconiche

Ormai la bella influncer ha conquistato tutti con le sue forme prorompenti su instagram. Il lato B e il seno hanno davvero fatto breccia nei cuori dei followers e non solo. Ha attirato l’attenzione di personaggi famosi, come il calciatore Neymar che ha anche tentato un approccio ricevendo un due di picche. La bella D’Avenia su instagram ha raggiunto 267 mila followers. La bella D’Avenia ha studiato ballo nella sua vita e ad oggi fa l’insegnante. La danza su di lei ha lasciato un impronta notevole, donandole un fisico mozzafiato che oggi è un vero cult su instagram.

Nonostante su instagram la D’Avenia mostri su instagram le sue forme in maniera anche provocante spesso, lei nella bio scrive:”Non sono solo quello che vedete”. Un chiaro messaggio che incuriosisce le persone a capire realmente chi è davvero questa bella donna. La bella insegnante abita a Torino ma dal suo profilo instagram è difficile capire cosa faccia realmente durante le sue giornate. Appare sempre e solo da sola con oufit sexy in location pazzesche. Ma non s’immortala mai sul lavoro, il suo profilo sembra più un catalogo si sue foto. In questo modo attira molto l’attenzione maschile per come si pone e poco quella femminile che oltre a vederla come una rivale non la comprende nemmeno.

Tuttavia a lei va benissimo così, con i suoi followers può ambire a diverse sponsorizzazioni che le possono fruttare non poco. Su di lei a parte le cose messe in evidenza non si sa molto, ne se sia single o meno. Ne realmente cosa faccia nella sua quotidianità e nemmeno dove vuole andare nella vita. Non si confronta mai con i suoi followers come invece fanno molte sue colleghe, curioso. Un mistero di ragazza.