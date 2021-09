Alice Campello non perde occasione di mostrare al pubblico i suoi lati migliori, alcune foto sono strepitose e i fan impazziscono

Alice Campello è da tutti conosciuta per essere la signora Morata. L’influencer e il calciatore si sono conosciuti nel 2016 e in soli cinque anni hanno costruito una famiglia meravigliosa.

Classe 1995 lei, classe 1992 lui, Alice e Alvaro sono una delle coppie più note e seguite sul web dove non perdono occasione di pubblicare alcuni momenti della loro giornata, tra lavoro e tempo libero.

Alice Campello, la FOTO post partita: che schianto

Seguita da quasi tre milioni di follower, Alice Campello condivide con i fan alcuni scatti mozzafiato. Il sorriso non manca mai e con esso neanche la sua sensualità. Sul suo profilo ci sono anche foto di famiglia come quella del compleanno del piccolo Edoardo che ha appena compiuto un anno.

Ma troviamo anche immagini più bollenti che mandano in tilt i fan, l’ultima ne è un esempio. La foto è stata scattata dopo la partita e Alice Campello appare bella e solare. Indossa un completo nero, pantaloni e top di raso.

I tacchi non mancano mai e a dare un tocco di colore c’è la borsa rossa. I capelli sono sciolti e lo sguardo è rivolto in basso. “Spettacolare sei” qualcuno scrive sotto al post, poi ancora “Dire bella è riduttivo, stupenda davvero Alice”. Piombano poi tanti like e cuori, applausi e fiamme per l’influencer.

Attualmente la Campello è impegnata a far conoscere il suo brand che sembra riscontrare molto successo. Sempre attiva sui social, insieme al marito continua a regalare ai fan grandi emozioni. Sono in tanti a volerla vedere in televisione, chissà se in futuro questo desiderio venga realizzato? Per il momento la sua priorità è la famiglia.