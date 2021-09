L’influencer Giulia De Lellis ha stregato i suoi followers pubblicando su Instagram una serie di fotografie meravigliose: la 25enne in accappatoio non è legale.

Giulia De Lellis è stata una delle troniste più famose del programma ‘Uomini e Donne’: la ragazza si legò sentimentalmente ad Andrea Damante. I due vissero una storia d’amore intensa ma turbolenta, e l’addio è stato alquanto pesante e doloroso. Dopo la rottura, la nota influencer scelse di scrivere e pubblicare il libro autobiografico dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, in cui ha raccontato i tradimenti subiti dal nativo di Gela.

Un altro dei suoi ex, Andrea Iannone, l’ha punzecchiata nel corso di un’intervista. “De Lellis? Non parlerei di relazione“, ha detto il pilota italiano. Giulia, in ogni modo, è attivissima sui social network: con le sue fotografie mostruose, riesce sempre a catturare l’attenzione dei seguaci. L’ultimo post piazzato sul web è strabiliante: in accappatoio la nativa di Roma è semplicemente illegale.

Giulia De Lellis devastante in accappatoio: fuoriesce tutto!

