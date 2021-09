“…un super panettone” Paola Turani, lo scatto casalingo è boom di like – FOTO

Paola Turani, bellissima nel suo scatto casalingo con la maglietta sollevata. I fans le trasmettono tutto il loro affetto.

Bellissima Paola Turani, l’influencer ama condividere ogni momento importante della sua vita insieme ai suoi fans che la seguono ed esprimono le proprie sensazioni su ogni tematica che viene affrontata. Sembrava ieri quando la stessa mostrava tutta la sua felicità appena ricevuta la notizia della gravidanza.

Un momento particolarmente atteso dalla coppia che aveva dovuto fronteggiare previamente notizie poco liete sulla possibilità di diventare genitori. Ma il loro desiderio e la tenacia li hanno ripagati e adesso sono in attesa del primogenito che a quanto pare non vuole ancora nascere. La foto della Turani in versione casalinga ha registrato il boom di like.

Paola Turani, la foto boom di like: “Eccoci di nuovo qui, ancora più grandi”

“…non vediamo l’ora di arrivare all’ultima pagina del libro per scoprire il finale e per iniziarne subito uno nuovo… ancora più bello” questo è parte del lungo messaggio scritto da Paola sui social. Un pensiero dedicato al diventare genitori ed all’attesa verso la nascita del figlio che commuove il web. La foto, a corredo del post è esilarante: in piedi sul divano, la maglietta è sollevata ed il pancione è in primo piano: “…è un super panettone” scrive un utente.

Fa molto ridere l’espressione facciale di Paola, ancora incredula: “Povera illusa io che, una settimana fa, pensavo avrei postato l’ultima foto con il pancione.. e invece, eccoci di nuovo qui, ancora più “grandi”…un’attesa che ovviamente fa aumentare ancora di più la curiosità.

I commenti sono tantissimi, “Tury, mi sembra ieri che non vedevi l’ora che crescesse il pancino, ricordi? 😍 Ed eccoti qui” ma ciò nonostante Paola ama rispondere e ringraziarli per essere sempre presenti. “Manca poco e finalmente lo stringerai realmente tra le braccia!!Non vediamo l’ora di conoscerlo!”

Aveva detto che sarebbe stata l’ultima foto col pancione, sarà così? Ad ogni modo si augura per la coppia che arrivi quanto prima il momento della nascita, un evento che non potranno mai dimenticare.