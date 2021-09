Incendio in un campo migranti: muore giovane bracciante

La scorsa notte, un giovane migrante è morto carbonizzato in seguito ad un incendio divampato nel campo di migranti stagionali di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Un devastante incendio è divampato la scorsa notte all’interno del campo di migranti stagionali sito a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Nel terribile rogo, un giovane bracciante ha perso la vita non riuscendo a mettersi in salvo dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri. I militari dell’Arma si stanno occupando delle indagini per accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.

Trapani, devastante incendio divampa nel campo migranti: muore giovane bracciante

Un giovane bracciante di origini sub-sahariane è morto carbonizzato in seguito ad un incendio scoppiato la scorsa notte, tra mercoledì 29 e giovedì 30 settembre, nel campo di migranti stagionali dell’ex “Calcestruzzi Selinunte” a Castelvetrano, comune in provincia di Trapani.

Il bracciante, che alloggiava nel campo, non è riuscito, diversamente da altri migranti, a mettersi in salvo ed è rimasto intrappolato tra le fiamme. Un incendio, riporta la redazione del quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, che hanno distrutto i diversi alloggi di fortuna costruiti all’interno del campo e due auto.

Lanciato l’allarme, sul posto, in pochi minuti, sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri hanno domato il rogo ed hanno avviato le operazioni di bonifica dell’area. Purtroppo per il bracciante non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constare il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando degli accertamenti utili a risalire alle cause che hanno provocato il devastante incendio.

Da quanto emerso, scrivono i colleghi della redazione d Il Giornale di Sicilia, l’ex Calcestruzzi Selinunte sarebbe occupata abusivamente dai migranti, tanto che il proprietario, nel corso degli ultimi anni, avrebbe presentato diverse denunce alle forze dell’ordine per violazione di proprietà privata.