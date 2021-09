“Che meraviglia”, Valentina Vignali stile principessa azzurra è puro eros – FOTO

Valentina Vignali è puro incanto vestita come una principessa durante un’importante occasione: i fan sono impazziti di gioia

La cestista Valentina Vignali ha reso felici ancora una volta i suoi follower su Instagram con uno scatto meraviglioso che gli ha fatto battere forte il cuore.

Per fortuna la influencer tre giorni fa ha ritrovato Muffin, il Golden Retriever, che aveva smarrito poco tempo prima. Sui social network infatti, dopo aver condiviso il disperato appello per ritrovare il suo cucciolotto, ha anche pubblicato un video del momento in cui il dolce cagnolone ha potuto riabbracciare la sua padroncina.

Immagini tenerissime per tutti gli amanti degli animali e per i fan della Vignali. Così come si dice: tutto è bene quel che finisce bene.

Valentina Vignali, la foto con l’abito da principessa azzurra

