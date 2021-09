“Ogni giorno di più…”, Wanda Nara e la FOTO “sexy”: la posa ha convinto tutti. Da svenire

Wanda Nara ha recentemente postato una foto sconvolgente: la posa, pur non conforme ai canoni della modella, ha già convinto tutti

La moglie di Mauro Icardi è una bellezza da oltre 8,1 milioni di followers. Di certo, di fronte al fascino e alla personalità di Wanda Nara, è impossibile rimanere indifferenti: c’è chi è pazzo della celebre showgirl argentina, e chi proprio non la sopporta. D’altra parte, la modella non manca di scatenare le reazioni del pubblico del web con le sue pubblicazioni mozzafiato. A far discutere, attualmente, è proprio l’ultimo selfie della showgirl, condiviso tramite Instagram. Wanda, differentemente dal solito, ha deciso di proporsi in una veste che i followers non avevano mai avuto modo di ammirare. Anche questa volta, il risultato non manca di scatenare le più svariate reazioni.

Wanda Nara e la FOTO “sexy”: la posa ha convinto tutti. Da svenire

