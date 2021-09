Wanda Nara, anche in quest’ultima giornata di settembre, non ha resistito: anche lo scatto odierno è impressionante.

Wanda Nara ha trascorso alcuni giorni nella città di Milano: la showgirl ama tornare in Lombardia ogni volta che ne ha l’occasione (anche senza Mauro Icardi). Lo scorso weekend la nativa di Buenos Aires, accompagnata dalla sorella Zaira, è andata alla Milano Fashion Week. Le due magnifiche donne di bella presenza hanno ovviamente incantato tutti i presenti.

Wanda, anche per quest’ultimo giorno di settembre, ha deciso di regalare uno scatto impressionante ai suoi numerosi seguaci. La 34enne, con la sua bellezza devastante, lascia senza parole i followers. Nella foto è presente anche un dettaglio che di certo non passa inosservato.

Wanda Nara, il primo piano è impressionante: labbra, bombe e quel dettaglio…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta, la magliettina strettissima scopre un suo lato nascosto: che meraviglia – FOTO

Ed eccola lì, Wanda, con un primo piano che pietrifica i followers. La prima cosa che salta all’occhio sono le sue labbra irresistibili e molto carnose. Stavolta l’argentina sorprende anche per un altro motivo: il suo corpo è quasi totalmente coperto. Nonostante ciò, il lato A della 34enne non passa comunque in secondo piano.

L’argentina ha su di lei un cagnolino meraviglioso. Il cucciolo è stato l’ultimo ad entrare nella numerosa famiglia Icardi. Maurito ha anche altri cani (dovrebbero essere un cane corso, un bulldog, un chihuahua e un labrador. La Nara, con molta probabilità, ha preso il cucciolo a Milano. Un paio di giorni fa, inoltre, la nativa di Buenos Aires scrisse un appello sul web chiedendo aiuto per trovare un nome alla new entry.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vanessa Incontrada solo con l’accappatoio, sotto il nulla: forme in mostra

Wanda Nara ha avuto la fortuna di vivere in città meravigliose come Milano e Parigi. Con la sua famiglia va spesso sotto la Tour Eiffel e ovviamente immortala il tutto con scatti strepitosi. Il simbolo della capitale francese è sempre mastodontico.