YouTube contro le fake news, bloccati tutti i contenuti no vax

YouTube ha preso una drastica decisione, utile per limitare la diffusione di fake news all’interno dei suoi canali: verrà bloccato il nipote del presidente USA Kennedy.

Con l’avvento delle piattaforme “big” moderne, come Instagram e Facebook per esempio, possiamo azzardarci a dire che YouTube è finito un po’ nel dimenticatoio delle generazione più giovani. Nonostante ci provi in ogni modo, addirittura proponendo “collaborazioni” alle piattaforme nemiche, YouTube non riesce più a trattenere su di sé la stessa attenzione che aveva un tempo. Resta per territorio fertile per negazionisti e complottisti, che negli ultimi mesi hanno diffuso proprio tramite i suoi canali video contrari al vaccino anti-Covid e urla alla “dittatura sanitaria”. Se per un po’ YouTube ha approfittato della cosa, accettando di essere complice alla disinformazione online, ora la situazione starebbe per cambiare drasticamente.

YouTube blocca i contenuti no vax, coinvolto anche il nipote del presidente Kennedy

È notizia delle ultime ore un grande cambiamento in arrivo per tutti gli utenti che ancora usano YouTube. La piattaforma, di proprietà Google, ha annunciato che a breve verranno messi al bando tutti quei video e contenuti ritenuti responsabili di diffondere disinformazione riguardo ai vaccini. Non solo gli ultimi, quelli anti Covid-19, ma proprio tutti i vaccini in generale. Gli account di chi negli ultimi mesi si è approfittato della piattaforma per diffondere fake news verranno cancellati. Il ban riguarderà anche diversi attivisti famosi negli Stati Uniti, tra cui anche il nipote dell’ex presidente Kennedy, Robert F. Kennedy Jr.

La piattaforma ha annunciato al pubblico che a breve sarà vietata la pubblicazione di contenuti no vax che “contraddicono il consenso degli esperti delle autorità sanitarie locali” o dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Verranno cancellati, dunque, tutti i video che diffondono notizie false come l’inefficacia dei vaccini o la presunta causalità di autismo, cancro o infertilità.

Ma il nuovo regolamento non riguarda solo la Covid e i suoi vaccini: YouTube vieterà anche la promozione di “rimedi o cure pericolosi, contenuti che affermano che sostanze o trattamenti dannosi possono avere benefici per la salute”.