Alberto Matano e la foto che non passa inosservata. Ecco chi è lei che si trova nelle braccia dell’amato giornalista

La nuova stagione televisiva è appena iniziata e Alberto Matano già festeggia. “La vita in diretta” è ricominciata con il botto e il primo resoconto parla chiaro. L’amato giornalista calabrese ha asfaltato la sua rivale. Gli ascolti lo premiano e Matano vince su Barbara D’Urso di continuo. Vola al 18% di share il suo programma di approfondimento quotidiano e lui non perde occasione per ringraziare il suo pubblico.

“Grazie per l’affetto che ci dimostrate, siete sempre tantissimi!” ha detto solo qualche giorno fa chiudendo la puntata con un parterre di sole donne che lo circondavano: Stefania Orlando, Anna Pettinelli e Francesca Barra.

Sfiora quasi i due milioni di telespettatori “La vita in diretta” e Barbarella, che professionalmente non vive un momento facile, gongola. Si ferma intorno al 13% di share e Matano la supera di ben cinque punti.

Alberto Matano insieme a lei, chi è Adele

Bel momento per Alberto Matano anche nella vita privata. L’affascinante giornalista ha trovato finalmente l’amore? Tutti se lo chiedono ma lui è estremamente riservato e non permette di capire nulla. Poi però su Instagram arriva la foto che non tutti hanno visto. E’ messa in seconda posizione, forse in modo oculato, per cercare di farla passare inosservata.

Matano ci mostra l’abbraccio più bello. Tra le sue braccia stringe Adele e per lui è un momento da incorniciare. La sua nuova fidanzata? Si chiederanno in tanti. Assolutamente no. Si tratta della figlioccia del conduttore di Rai 1.

Qualche giorno fa c’è stata una ricorrenza importante, il battesimo della piccola Adele e Alberto ha voluto ricordarlo con due scatti su Instagram. Il primo lo mostra bello e raggiante, con alle spalle Roma, la città dove vive e lavora da tempo, il secondo con in braccio la piccola che ha battezzato.

Adele è ripresa di spalle ed il suo padrino la guarda e contento sorride. “L’aria felice del padrino di battesimo… ❤️” scrive a corredo delle foto. Così arriva un’altra richiesta per lo stesso ruolo. È l’amica e collega Francesca Barra, in attesa, che avanza la sua richiesta: “prenoto il mio fra qualche mese 😂❤️”.