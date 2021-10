“Che scarpetta sobria”. Ambra Angiolini fa impazzire tutti all’Arena di Verona. L’evento unico con un amico speciale – FOTO

Ambra Angiolini è salita ieri, 30 settembre, sul palco dell’Arena di Verona. L’occasione era il festeggiamento di un traguardo importante da parte di un cantautore eccelso, suo grande amico

Una grande festa è quella che si è tenuta ieri sera all’Arena di Verona. Su uno dei palchi più prestigiosi del nostro paese si è tenuto, infatti, il concerto evento di Marco Masini, realizzato in occasione del trentesimo anniversario della sua carriera. E se di festa si vuole parlare, si sa che di solito gli invitati sono gli amici più cari.

Il celebre cantautore toscano ha voluto celebrare questo avvenimento straordinario circondandosi di graditi ospiti che si sono esibiti con lui per il gradimento del folto pubblico presente. Tra questi: Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Nek, Luca Carboni, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Red Canzian, Virginio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, La Camba! e Francesco Renga. Ha sbalordito la presenza anche dell’ex compagna di quest’ultimo, Ambra Angiolini. La sua esibizione è stata spettacolare.

Ambra Angiolini canta all’Arena di Verona con Marco Masini. Il palco diviso anche con Francesco Renga

View this post on Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Quando ancora era un’adolescente Ambra Angiolini era una super fan di Marco Masini. Il primo concerto a cui partecipò in vita sua fu tenuto proprio dal cantante fiorentino; teneva tra le mani uno striscione con la scritta: “Marco, Ti Vorrei”. Suscita molta tenerezza questo ricordo e anche l’idea che, a distanza di trent’anni, quella ragazzina (divenuta personaggio pubblico di grande fama e acclamata attrice), ha avuto l’opportunità di esibirsi con il suo idolo su uno dei palchi più illustri del nostro paese.

Masini l’ha voluta a suo fianco per celebrare una tappa miliare della sua carriera e hanno scelto di cantare insieme proprio il brano “Ti vorrei”, così caro all’Ambra quindicenne. Hanno replicato con un altro cavallo di battaglia del vincitore del Festival di Sanremo nel 2004, ossia “Le ragazze serie”.

All’Arena di Verona era presente anche l’ex compagno di Ambra, Francesco Renga, padre dei suoi due figli (Jolanda e Leonardo), con il quale ha mantenuto uno splendido rapporto. Renga ha cantato con il collega un altro pezzo indimenticabile: “T’innamorerai”, già realizzato in tandem, estratto dall’album “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY”.

Ambra Angiolini ha mostrato nel dettaglio la mise scelta per l’occasione sul suo seguitissimo profilo Instagram (845mila follower). Mini dress scuro, molto rock, by Versace e collant dello stesso tono. Il tocco glam che ha fatto strabuzzare gli occhi sono le scarpe: dei sandali fucsia sgargiante con un plateau talmente alto da farle meritare un applauso per non essere caduta.

I fan non hanno perso l’occasione per commentare: “Una scarpetta sobria sobria”, “Facci un concerto pure tu”, “Che ne sa la Ferragni di come si calzano quelle scarpe”, “Ma quanto è alto il tacco?”.