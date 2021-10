Ambra Angiolini rischiara i social con la sua bellezza. Per lei tanti brillantini ed un viso che resta sempre il più bello

Ambra Angiolini e il grande passo. A distanza di cinque anni, la bella attrice ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Cambiare casa, città, equilibri e andare a viver, finalmente, insieme al suo compagno Massimiliano Allegri.

Di cose ne hanno costruite e affrontate insieme e ora, per l’ex di Francesco Renga è arrivato il momento giusto. Ha lasciato Brescia, la città dove viveva con il cantante e si è trasferita nella casa milanese dell’allenatore portando con sé anche la figlia Jolanda di 17 anni.

Ogni mattina possiamo ascoltare Ambra a Radio Capital, mentre Allegri corre a Torino e fa il pendolare. È nato un nuovo nido d’amore e questo evidentemente all’attrice fa molto bene.

Ambra Angiolini sbrilluccica, quasi tutto pronto per lei: il VIDEO

Quasi tutto pronto per Ambra Angiolini e la sua esibizione. L’attrice e conduttrice è stata ospite ieri sera nello spettacolo che Marco Masini ha organizzato all’Arena di Verona per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Il celebre cantante ha voluto anche la compagna di Allegri sul palco insieme a lui e l’invito è stato ben accolto.

Il viaggio in macchina, poi le prove, infine gli ultimi “ritocchi” prima di salire sul palco. Ambra ci regala un breve video, pubblicato nelle sue Instagram Stories, mentre si prepara. La parrucchiera le sistema i capelli e lei fa una bellissima panoramica sul suo viso.

Un primo piano spettacolare ci regala l’ex di Francesco Renga. Gli occhi sono truccati in modo forte, un grigio pieno di brillantini (che richiama l’abito che ha poi indossato sul palco) ma è anche il suo viso che risplende come non mai. Nei suoi occhi una luce mai vista prima e tanti applausi per una donna meravigliosa.

Ambra sta bene, ha ritrovato la serenità e la stabilità sentimentale ed evidentemente il trasloco a Milano le ha regalato gioie, alla scoperta di tante novità. L’applauso del pubblico per la sua bellezza intramontabile è tutto per lei.