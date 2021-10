“Sposami”. Ana Mena: la cantante fa incetta di like. Su Instagram il primo piano che fa alzare la temperatura – FOTO

Ana Mena. La cantante spagnola non raccoglie consenso solo sul piano discografico. Annuncia a tutti i suoi fan su Instagram un suo nuovo impegno prestigioso

Già da qualche anno l’estate non può definirsi tale se, ascoltando la radio, non incappate in uno dei tormentoni realizzati dalla cantante spagnola Ana Mena. Regina delle hit, è diventata una celebrità anche nel nostro paese grazie alle sue proficue collaborazioni con rapper nostrani di fama indiscussa.

Il 2021 è stato l’anno del singolo “Un bacio all’improvviso” insieme a Rocco Hunt, brano che ha ottenuto la certificazione FIMI di disco di platino in Italia. Precedentemente avevano guadagnato consenso grazie a “A un passo dalla Luna”. Altro rapporto vincente è stato quello con Fred De Palma. Il loro singolo “D’estate non vale” è diventato doppio disco di platino. Nel giugno il pezzo “Una volta ancora” si è piazzato direttamente al primo post delle charts.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sharon Stone sublime sul letto in lingerie: seno (s)coperto con un gioco di trasparenze ipnotiche – FOTO

Ana Mena: impegno di prestigio comunicato sui social network

View this post on Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

Grandissima fama per Ana Mena anche nelle vesti di novella influencer. La cantante ha un seguito di quasi un milione di follower su Instagram, fatto che la rende a pieno diritto una personalità di successo del web.

L’ultimo scatto da lei condiviso la raffigura in un primo piano suggestivo in cui si mostra in splendida forma: volto leggermente inclinato, indossa comodi jeans e un crop top verde lime che copre le sue forme sinuose. É facile scorgere come l’artista sia accessoriata di tutto punto con numerosi gioielli. Questo perché la stessa Ana Mena ha annunciato di essere diventata ambassador di uno dei brand di design più famoso al mondo: Pandora. Ciò rappresenta un segno di come la sua fama abbia toccato altissimi livelli, tanto che marchi di indiscusso valore la ricercano come testimonial dei loro prodotti di punta.

“Sposami” – la supplica tra i commenti un fan in adorazione.

LEGGI ANCHE —> “Mi fai troppo s***o” Justine Mattera playmaker piccante: tacchi vertiginosi ed un body che si apre fino a lì – FOTO

Più di un motivo lega la cantante Ana Mena all’Italia. La giovane, infatti, è legata sentimentalmente al calciatore spagnolo Brahim Diaz, in forza alla squadra del Milan, in prestito dal Real Madrid.

I due avevano negato un loro coinvolgimento definendosi solo amici ma, nonostante siano sempre piuttosto riservati, sono usciti allo scoperto durante la scorsa estate in occasione di una loro vacanza a Capri.