“Ballando con le Stelle”. É oggi il giorno più bello per Milly Carlucci: una data da ricordare

Milly Carlucci e non solo. Due artisti celebri, nati entrambi nella giornata odierna: miti di oggi che ricoprono di diritto un posto nella storia e nella cultura

Milly Carlucci, il cui nome reale è Camilla Patrizia, è nata a Sulmona, un comune in provincia de L’Aquila (Abruzzo), il 1° ottobre 1954. Compie oggi 67 anni. É una delle conduttrici televisive più famose in Italia, diventando molto nota a partire dagli anni Ottanta. Ha lavorato sia per le reti Rai che Mediaset. Il suo successo è notevolmente accresciuto grazie alla sua partecipazione a programmi storici come “Scommettiamo che…?”, “Luna Park”, “Pavarotti and friends” e l’immancabile “Festival di Sanremo”.

É al timone del talent show di danza “Ballando con le stelle” da ben sedici edizioni; la prossima partirà dal prossimo 16 ottobre su Rai Uno per terminare il 18 dicembre. In gioventù ha affiancato alla carriera di personaggio televisivo anche quella di attrice, recitando in film commedie e fiction popolari. É stata nel cast del film “Il bisbetico domato”, a fianco di Adriano Celentano e Ornella Muti, era in “Pappa e Ciccia” con Lino Banfi e Paolo Villaggio, in “Domani mi sposo” diretta da Domenico Massaro e ne “Il pap’occhio” di e con Renzo Arbore. Sorella dell’ex parlamentare e personaggio televisivo Gabriella Carlucci e della regista Anna Carlucci, è sposata dal 1985 con Angelo Donati, ingegnere La coppia ha due figli: Angelica nata nel 1986 e Patrick nato nel 1991.

Leggi anche >>> 28 Settembre: 97 anni dalla nascita dell’attore simbolo del cinema italiano. Unico e immortale

Non solo Milly Carlucci. Un altro personaggio molto amato della tv compie gli anni oggi

SCOPRI CHI É NATO OGGI, 1° OTTOBRE, CLICCANDO SU SUCCESSIVO