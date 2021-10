Barbara D’Urso dà il buongiorno ai fan con degli scatti mozzafiato, la reazione del web è indescrivibile. La regina dei salotti televisivi non sa più cosa fare

Barbara D’Urso continua a far parlare di lei, in particolare sui social dove non perde occasione di mostrarsi al pubblico che la segue.

Nonostante abbia molti follower, quasi tre milioni per l’esattezza, la maggior parte di essi non rinunciano a commentare con giudizi negativi e critiche i suoi post. Ma la conduttrice non sembra dar peso a queste persone e continua il suo percorso a testa alta.

GUARDA QUI>>>Michael Schumacher, parla il suo caro amico: “Come sta oggi? Non è morto..”

Barbara D’Urso, pose da urlo e sguardo all’orizzonte -FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO