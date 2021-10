“Beautiful”, anticipazioni puntata 1 ottobre: i dubbi di Justin

Beautiful, anticipazioni 1 ottobre: Justin aiuta Bill a capire cosa prova per Katie. Quinn ha un piano per rovinare Brooke.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie e Brooke fare pace, dopo che la più grande delle sorelle Logan ha assicurato all’altra di non essere interessata a Bill. Donna ha avuto una parte in tutta questa storia e adesso le tre sorelle discutono degli avvenimenti degli ultimi giorni. C’è qualcosa di sospetto nel fatto che Bill irrompa ogni volta che Brooke e Ridge stanno per fare pace. Sembra quasi che i due siano sorvegliati da qualcuno che vuole dividerli a tutti i costi. Bill invece si è lamentato con Wyatt per il modo in cui Quinn lo sta usando per raggiungere i propri scopi. La Fuller ha capito che l’unico che può mettersi tra Brooke e Ridge è proprio lo Spencer.

Leggi anche -> Meteo: le previsioni per venerdì 1 ottobre 2021

Beautiful, anticipazioni 1 ottobre: Katie sospetta di Quinn

Leggi anche -> Zodiaco, i segni che non si accontentano mai: scopri quali sono

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Justin chiederà a Bill se la sua decisione di tornare da Katie sia sincera o sia solo dovuta al fatto che Brooke lo ha rifiutato. Lo Spencer assicurerà di provare dei sentimenti autentici per sua moglie, nonostante sia stato a lungo confuso dall’innegabile attrazione che prova per Brooke. Nel frattempo le sorelle Logan arriveranno alla conclusione che sia Quinn la mente dietro alle continue apparizioni di Bill a casa Forrester.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn premerà perché Ridge sposi Shauna con una cerimonia ufficiale. Per rendere il tutto meno sospetto, la Fuller la farà passare come un’idea della stessa Fulton.

View this post on Instagram Un post condiviso da @bold_and_beautiful_italia

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda venerdì 1 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di orario e di programmazione.