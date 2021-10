Cagliari-Venezia, le pagelle e il tabellino della partita: si è appena concluso l’anticipo della settima giornata di campionato.

Il Cagliari di Walter Mazzarri ha raccolto appena 1 punticino in 3 partite. Il club ha deciso di cambiare guida tecnica dopo il pessimo inizio di campionato, ma le cose sembrano essere uguali a prima. Il nuovo tecnico aveva subito fatto un’ottima impressione ai suoi tifosi andando a pareggiare a Roma contro la Lazio. I rossoblu, però, hanno poi perso in casa con l’Empoli e allo stadio Maradona con il Napoli. Per risollevarsi in classifica, in questo anticipo del settimo turno di campionato, i sardi ospitano il Venezia. La squadra appena salita in serie A ha inanellato 4 punti fin qui, ma sono arrivate sconfitte pesanti contro le dirette concorrenti per la salvezza.

Nella prima frazione, il Cagliari fa la partita e passa in vantaggio con Keita. A tempo praticamente scaduto, Busio firma il gol del pareggio. Questo punto fa sorridere il Venezia, ma rovina i sardi. Nelle prime 7 partite, la squadra rossoblu non ha vinto nemmeno una partita: il problema è che ha giocato in casa con squadre abbordabili e soprattutto con neopromosse. Tutti puntano su una rimonta di Joao Pedro e compagni: il tasso tecnico è altissimo e la posizione in classifica non rispecchia il valore della rosa. Mazzarri questo lo sa ma adesso non può proprio più sbagliare.

Cagliari-Venezia le pagelle e il tabellino

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno 6; Caceres 6.5, Godin 6.5, Carboni 6; Nandez5.5, Marin 5.5, Strootman 5.5, Deiola 6 (Zappa 6), Lykogiannis 6; Keita 7 (Pavoletti 6), Joao Pedro 6. All. Mazzarri

VENEZIA (4-3-3) – Maenpaa 6; Ebuehi 5.5, Svoboda 6, Ceccaroni 6, Mazzocchi 6; Kiyine 5.5, Ampadu 6, Busio 7; Aramu 5.5 (Heymans 6.5), Okereke 5.5 (Henry 5.5), Johnsen 6 (Forte 6.5). All. Zanetti

Reti: 19′ Keita, 92′ Busio

