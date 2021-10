Carlo Cracco in un nuovo programma su prime video, insieme a grandi del cinema

Lo chef Carlo Cracco è uscito sulla piattaforma Prime Video con un nuovo programma che coinvolge ricette e territori italiani

Carlo Cracco è il protagonista di questo nuovo programma su Prime Video che si chiama Dinner Club. Insieme a lui in questo viaggio alla scoperta di ricette tradizionali e luoghi meravigliosi d’Italia, ci sono sei personaggi della televisione molto noti. Si tratta di Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea. Ognuno di loro farà un viaggio fianco a fianco con Cracco per scoprire un territorio e provare varie ricette.

Dinner Club un programma che non ti aspetti e apprezzi

Questo programma non è nulla di ciò che ci si potrebbe aspettare con Cracco. Siamo abituati a vederlo nel ruolo di chef severo a Masterchef, oppure in cucina in generale. In questo nuovo programma su Prime video invece lo vediamo in un ruolo diverso, sempre inerente alla cucina e ai sapori ma in maniera innovativa e divertente. Ogni puntata è dedicata alla scoperta di una regione e delle sue ricette. Cracco parte alla scoperta di queste regioni insieme ad ognuno dei personaggi protagonisti di questa edizione. Sono tutti attori e comici della televisione italiana, perciò le risate sono assicurate. Alla fine del viaggio i protagonisti dovranno cucinare ciò che hanno assaggiato e imparato con Cracco, e servirlo ai compagni.

Un programma che oltre a far scoprire nuovi luoghi italiani e nuove ricette della tradizione, intrattiene unendo la comicità alla cucina in maniera davvero efficiente. Carlo Cracco in questo programma si fa conoscere sotto un altro aspetto, quello più vero forse, lontano dal personaggio dello chef severo di Masterchef. Si vede ballare insieme a Luciana Littizzetto a bordo di un camper scabercio, si vede giocare a pallone su una spiaggia mentre Diego Abatantuno prende il sole e si vede persino alla guida di una barca con Fabio De Luigi come passeggero. E anche una Sabrina Ferilli cavalcare come nel farwest.

Insomma un programma che proprio non ci si aspetta ma che lascia il segno tenendo incollati i telespettatori per vedere come questi attori noti se la cavano ai fornelli, e come instaurano un rapporto con Cracco. Che inoltre si rivela un uomo alla mano, umile e simpatico. Promosso questo nuovo show di Amazon.