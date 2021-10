“Lasci senza respiro”, Caterina Balivo si scopre: indosso solo il cardigan, sotto il nulla. Fisico pazzesco – FOTO

Caterina Balivo ha folgorato i fan con una mise irresistibile. Indosso solo un capo, la conduttrice si scopre mostrando le curve bollenti.

Quasi 10 mila like in una solo ora. Questo l’effetto dei post di Caterina Balivo sul popolo di Instagram. Classe 1980, di Napoli, negli anni la conduttrice ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e le sue curve roventi prendendo parte da giovanissima a Miss Italia, per poi intraprendere la strada della conduzione che l’ha portata a guidare noti format televisivi.

Di seguito è approdata sul web dove è seguita da 1,4 milioni follower su Instagram, dove cura con attenzione il suo feed scandito tra scatti di vita personale e professionale.

Sul social la conduttrice campana spesso si mostra al fianco della sua splendida famiglia, composta dall’imprenditore Guido Maria Brera e dai loro splendidi figli Cora e Guido. Nei mesi estivi si è dedicata proprio a loro, prendendosi una pausa sugli schermi se pur rimanendo attiva sul web.

In questo inizio di autunno ha dato il via alla stagione con una serie di scatti bollenti che hanno fatto sognare i fan.

Caterina Balivo mozzafiato: curve da sogno, fan in estasi

