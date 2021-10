“Che ciambellina”. Chiara Nasti: l’outfit provocante non lascia spazio all’immaginazione. Fuori tutto – FOTO

Chiara Nasti. La modella e influecer fa sfoggio delle sue forme burrose sui social network. Gioca con la fotocamera e raccoglie consensi da parte dei follower, tutti pazzi di lei

Se vi si chiede di pensare a una famosa Chiara, personalità del web, è semplice che il primo volto che vi venga in mente si è quello della Ferragni. Tuttavia, ancor prima di lei, un’altra giovane ragazza che risponde allo stesso nome aveva intrapreso una carriera su internet, in qualità d’influencer, con la grande passione per la moda.

Stiamo parlando di Chiara Nasti, classe 1998, che ad oggi su Instagram sfiora il numero di due milioni di follower. A soli 16 anni iniziò a raccogliere numerosi consensi aprendo un blog e una pagina su Facebook a tema. Ha lanciato, inoltre, un suo brand di abbigliamento dal nome Chic Phobia.

Chiara Nasti: la foto provocante in balcone scatena i follower

Chiara Nasti si è fatta conoscere nel tempo dal grande pubblico per essere stata testimonial in passato degli Italian Music Awards. La sua fama è arrivata alle stelle grazie alla sua partecipazione nel 2018 a “L’Isola dei famosi” (edizione vinta quell’anno da Nino Formicola dello storico duo comico Zuzzurro e Gaspare). La bella influencer decise di ritirarsi spontaneamente dal gioco dopo una settimana dall’inizio.

L’ultimo post condiviso dalla modella fa andare letteralmente in tilt il web. Ha pubblicato, infatti, una serie di scatti su Instagram in cui è affacciata al balcone. La sua mise è da infarto: un’attillata tuta scura che, sul busto, è realizzata con un intreccio di stoffa che a malapena copre le sue rotondità esplosive.

Lo sguardo cade sul tatuaggio tribale che campeggia tra i seni. Chiara Nasti ne ha moltissimi sparsi su tutto il corpo. L’ultimo in termini di tempo rappresenta una scritta, Nastilove, ossia il nome della sua pagina ufficiale sui social.

La bella Chiara addenta un dolcetto al cioccolato nelle immagini che condivide con i fan, i quali si prodigano in mille commenti: “Che ciambellina”, “Stupenda e meravigliosa e dir poco”, “Voglio essere quella ciambella”, “Sei la mia ciambellina”.