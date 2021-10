Chiara Ferragni, l’outfit che ispira il nostro autunno è assolutamente pink. L’influencer incanta i fan con la sua bellezza mozzafiato: una diva moderna

È una delle influencer più seguite al mondo, possiede un brand di enorme successo che porta il suo nome e vanta tantissime prestigiose collaborazioni, rappresentando forse il volto più riconoscibile del panorama italiano: Chiara Ferragni è un’indiscussa regina di stile. La brillante carriera nasce dal suo blog d’esordio “The Blonde Salad“, tanto riuscito da farla divenire nota in pochissimo tempo, fino a contare attualmente ben 25 milioni di followers su Instagam. La cifra esorbitante aiuta a comprendere il peso dell’influenza che l’imprenditrice esercita sul web, spostando le tendenze ad ogni sua proposta di moda. Recente dall’aver completamente diviso il pubblico con un outfit decisamente azzardato, indossato per l’occasione della Parigi Fashion Week, torna a stupire sui social. Il look parigino comprendeva una maglia trasparente ad esibire i copricapezzoli firmati e dorati, raccogliendo le critiche degli utenti. Questa volta la proposta dell’influencer è decisamente più casual, ma altrettanto seducente: semplicemente la necessaria ispirazione per l’autunno 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE— > Elodie, l’umore non è più lo stesso. Troppe sofferenze evidenziate sul volto: cosa sta succedendo

Chiara Ferragni, in rosa conquista tutti: il look favoloso

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE— > Ilary Blasi spiazza i fan. La showgirl pronta per una nuova vita?



Il foliage di Milano fa da sfondo alle foto appena pubblicate da Chiara Ferragni, per una giornata in famiglia trascorsa in città. Di ritorno dalla sua chiacchierata partecipazione alla settimana della moda di Parigi, dedica a Leone e Vittoria la gioia di fare rientro a a casa: “Back to my babies: favorite part of coming back home“.

Circondata dall’affetto dei suoi figli, condivide immagini di pura felicità con i fan, che non possono fare a meno di ammirarla in tutta la sua bellezza. Urban ma formale, casual ma eccentrica allo stesso tempo, l’influencer sa come osare con creatività dosando il suo estro, come dimostra nel suo ultimo look.

Il tema della proposta di stile è il rosa, indossato in tre tonalità diverse: giacca sartoriale, crop top in maglia fluorescente e sandali vellutati, che vengono abbinati al jeans morbido, conferendo un tocco di street style.

Feminile ed affascinante, incanta il web con il suo straordinario splendore, per l’estasi degli utenti che commentano: “Queen“, “Sei stupenda“, “Unica“.