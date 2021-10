Dayane Mello, pericolo scampato: il suo grazie va a… – FOTO

La modella Dayane Mello si è rimessa in gioco, in un nuovo reality: per lei e per il suo percorso ci sono ottime notizie… siete curiosi?

La fantastica showgirl brasiliana è tornata sugli schermi: la vediamo, infatti, come concorrente in un nuovo reality show, in cui è riuscita a scampare un’importante eliminazione.

Sul suo profilo Instagram è stato condiviso un post, che presenta una lunga didascalia volta ad informare i suoi followers della vittoria: “É andato tutto bene! Ieri sera, siamo riusciti a salvare Day dal rischio di eliminazione ed è ritornata in gioco”.

La descrizione delle immagini continua dicendo che vederla grata e con il sorriso sul volto tranquillizza il cuore dei fan, che la guardano e la sostengono. Successivamente si leggono i ringraziamenti per i voti espressi, per il tifo e per l’appoggio di tutta la comunity: “É stato molto importante per riuscire a fare questo. Vi amiamo molto”.

Dayane Mello, il supporto dei fan è sempre di più: anche il profilo Instagram esplode di messaggi! – FOTO

In puntata e nell’ultimo post, la magnifica ex gieffina indossa un vestitino rosso ed un paio di stivali neri: uno stile senza precedenti!

La strepitosa foto condivisa su Instagram ha riscosso un gran successo, arrivando ad ottenere più di 47.000 mi piace ed oltre 1.600 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti al suo percorso, apprezzamenti alla sua bellezza, frasi di supporto e incoraggiamento, congratulazioni per aver superato alla grande il televoto.

Ecco alcuni esempi: “Dai Italia aiutiamola per farla vincere!”; “Bella la nostra Dayane”; “PROTAGONISTA”; oppure “Sempre con te Dayane”.

La sua popolarità cresce ogni giorno a vista d’occhio: il suo profilo Instagram, infatti, è ormai arrivato a contare più di 1,1 milioni di followers.