Elena Santarelli presa di mira sui social: il motivo è ben preciso – FOTO

Elena Santarelli, la popolare conduttrice presa di mira sui social per un motivo ben preciso. Fans di stucco.

Bellissima e solare ma una donna che ha mostrato tutta la sua forza soprattutto quando il figlio aveva problemi di salute, divenendo un aiuto per le altre mamme per vertevano nella stessa situazione; insomma, Elena Santarelli piace tanto. La popolare conduttrice sui social vanta oggi quasi due milioni di followers tutti curiosi di conoscere anche i dettagli più inediti della stessa.

Momenti familiari ma anche lavoro, numerose infatti le promozioni che la vedono coinvolta. Il suo profilo Instagram è un pot-pourri di attimi che meglio definiscono il suo modo di essere; mamma, modella influencer ma anche una moglie innamorata del marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi.

Elena Santarelli, l’atroce attacco sul web: la risposta della conduttrice

View this post on Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena Santarelli all’ora di pranzo ha proposto questo selfie ed ha colto l’occasione per parlare del Pokè, un piatto a base di riso ma leggero e gustoso, ideale per chi ama mantenersi in forma. Sicuramente un post tranquillo, un utile spazio dedicato al confronto con altri utenti per scoprire un po’ i gusti degli utenti e come questi interagiscono con un piatto non italiano.

Qualcuno suggerisce di mangiare un piatto di spaghetti, altri confermano di non apprezzare questa pietanza e poi invece la maggior parte dicono la propria in merito. La Santarelli appare in forma smagliante, super sorridente. I capelli sono legati e la mise per quello che si vede appare molto sobria. Un clima tranquillo se non fosse per un fan che ha appesantito un po’ l’atmosfera.

Il commento non è per nulla lieto, si scaglia contro la conduttrice accusandola di non rispondere ai fans, una mancanza di rispetto a detta dell’utente che non le manda a dire.

“Senza persone che vi seguono non siete niente. È inutile che vi rispondete solo fra d voi pseudo vip. Ridicola questa cosa” una frase agghiacciante che però non ha ricevuto la risposta dalla diretta interessata. Almeno, sino a questo momento.