La meravigliosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ Elenoire Casalegno ha fatto venire un infarto ai suoi fan.

La splendida ex modella italiana ha pubblicato una doppietta di foto da favola, per mostrare ai suoi followers il cambio look: si tratta di una modifica importante per quanto concerne i capelli.

Siete curiosi si sapere qual è la novità? E’ proprio così: la Casalegno ha realizzato la frangetta sulla sua folta chioma bionda!

Subito dopo la condivisone delle foto, il web si è diviso tra chi approva il cambio look e chi, invece, la preferiva prima.

Di quest’ultima categoria di utenti, si leggono vari commenti, ad esempio: “Ma per carità, sembri più vecchia di dieci anni”; “Posso dirti che la frangetta non rende giustizia al tuo bellissimo volto(?)”; “Stai malissimo”; oppure “Decisamente no”.

La maggior parte degli utenti, però, si è innamorato della sua nuova capigliatura: “Che bella, con il nuovo look stai da dio…”; “Ad ogni nuovo taglio di capelli diventi sempre più bella!”; “Stai bene con la frangetta”; ecc…

Elenoire Casalegno, la nuova frangetta ha diviso l’intero Instagram: e voi che ne pensate?

