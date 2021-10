Fedez, dopo il caos la notizia che spiazza il pubblico: “Il grande ritorno”

Nessuno si sarebbe aspettato una notizia simile dopo gli avvenimenti degli ultimi mesi: Fedez spiazza il pubblico e annuncia il suo prossimo impegno televisivo

Fedez è senza alcun dubbio uno degli artisti più seguiti e discussi, spesso al centro della scena pubblica per le sue prese di posizione nei confronti di tematiche sociali o politiche. Tutti ricorderanno come sia stato protagonista del Concerto del Primo Maggio dove il suo discorso a sostegno del DDL Zan non venne apprezzato dagli esponenti Rai e da alcuni politici della Lega. In particolare oggetto di interesse fu proprio la diatriba con la rete di Stato che tentò di controllare preventivamente le sue parole.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, il lieto annuncio: fans in delirio

Il ritorno di Fedez in Rai: dove sarà ospite

Nel corso dei mesi si sono susseguiti una serie di risvolti legali a cui l’artista sembra essersi ormai abituato. Proprio per la situazione venutasi a creare nessuno si sarebbe aspettato di rivedere Fedez in Rai, eppure è esattamente quello che accadrà.

Ad annunciarlo è proprio lui attraverso un breve video nel quale con ironia comunica il “grande ritorno“. “Ecco cosa mi ero dimenticato di dire, domenica torno su Rai3“, annuncia concludendo con un pollice in su e un sorriso sarcastico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Ci siamo già”, i Maneskin annunciano la notizia che tutti attendevano

Fedez sarà infatti ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. Insieme a lui ci saranno anche Orietta Berti e Achille Lauro con i quali, con molte probabilità, si esibirà con il brano dell’estate “Mille“.

Una notizia che ha sorpreso il pubblico e non solo, tanto da spingere Striscia la Notizia a consegnare un tapiro al direttore della rete Franco Di Mare. Quest’ultimo ha affermato di non voler censurare nessuno: “Fabio Fazio mi ha chiesto di Fedez e io gli ho risposto ‘Non c’è problema’“.

LEGGI ANCHE -> “GF Vip”, Alfonso Signorini pronto a smascherare le concorrenti: hanno mentito su chi sono davvero

View this post on Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Il pubblico freme dalla curiosità di rivedere il rapper in casa Rai, nel frattempo Fedez continua la promozione del suo ultimo singolo “Meglio del cinema” e lavora agli ultimi dettagli del suo nuovo album.