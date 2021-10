Michela Quattrociocche si scatta un selfie che ha già fatto il giro del web, che sguardo penetrante. I fan impazziscono

L’abbiamo conosciuta come Niki in Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, all’epoca era solo una ragazza con tante avventure da vivere e un futuro tutto da scrivere.

Oggi, Michela Quattrociocche è una donna matura e mamma meravigliosa. Ha dovuto affrontare alcuni momenti difficili che l’hanno messa a dura prova, come la fine del matrimonio con il calciatore Alberto Aquilani.

Michela Quattrociocche, selfie in ascensore: che schianto

Dopo tanto dolore, Michela Quattrociocche ha trovato finalmente un nuovo amore e adesso si gode momenti felici insieme alle sue piccole e al suo fidanzato Giovanni Naldi.

Il pubblico non l’ha più vista in televisione, in realtà l’attrice si sta dedicando soprattutto ai social dove sfoggia scatti mozzafiato. Seguita da quasi cinquecentomila follower, la Quattrociocche condivide con i fan alcuni momenti della sua giornata.

L’ultimo post è un selfie in ascensore, l’attrice è molto elegante e indossa un vestito di pizzo blu che le scende fino alle ginocchia. I capelli sono legati e il suo sguardo è provocante. Ha in mano una pochette oro paillettata e i fan sono impazziti nel vederla così.

“Femminilità allo stato puro”. Scrive qualcuno sotto alla foto, poi ancora “Bellissima, ma come ti ha già detto qualcuno fai un sorriso”. Tra i follower, infatti, c’è chi ha notato questo aspetto della Quattrociocche. Negli scatti che pubblica cerca sempre di rimanere seria e non accenna mai un sorriso.

Non sappiamo se l’attrice sia impegnata in altri progetti lavorativi, per il momento la Quattrociocche si gode la sua famiglia e trascorre più tempo possibile con le sue bambine. Il 2021 è stato per lei un anno di rinascita, ma le sorprese per la Niki di Scusa ma ti chiamo amore non sono ancora finite.