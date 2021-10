Un cacciatore di 78 anni è morto annegato in un canale di Massa Fiscaglia, in provincia di Ferrara, mentre provava a salvare il proprio cane.

Voleva salvare il suo cane, finito in un canale, ma è scivolato in acqua ed è annegato. Così un cacciatore di 78 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri a Massa Fiscaglia, in provincia di Ferrara. A dare l’allarme è stato uno degli amici con cui il 78enne si era recato in zona per cacciare che, non vedendolo più, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, poco dopo, hanno ritrovato il corpo senza vita dell’uomo nel canale.

Ferrara, scivola nel canale per salvare il suo cane ed annega: morto cacciatore di 78 anni

Dramma ieri mattina, giovedì 30 settembre, nelle campagne di Massa Fiscaglia, comune in provincia di Ferrara.

Franco Fanini, cacciatore di 78 anni di Forlì, è deceduto finendo in un canale durante una battuta di caccia insieme ad alcuni amici. Stando alle prime ricostruzioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 78enne, mentre provava a salvare il suo cane, scivolato all’interno del canale Bastione, ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua annegando. Uno degli amici, non vedendolo più, ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche, conclusesi poco dopo con il ritrovamento del cadavere del cacciatore, rinvenuto all’interno del canale. I pompieri hanno recuperato la salma che, scrive la redazione di Fanpage, è stata trasferita presso l’istituto di Medicina Legale a disposizione dell’autorità giudiziaria, la quale nelle prossime ora potrebbe stabilire l’autopsia.

I carabinieri stanno conducendo gli accertamenti sul caso per determinare nei dettagli i contorni di quanto accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata per gli inquirenti, secondo quanto emerso sino ad ora, è quella di un drammatico incidente costato la vita al 78enne.