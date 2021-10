“GF Vip”, Manuel e il brutto gesto per Lulù a letto: il VIDEO scatena la bufera

GF Vip: Manuel e Lulu sono sempre più distanti. La Principessa non ha ancora colto i segnali del nuotatore che sembra intenzionato a chiudere con lei

Manuel e Lulu sono la prima coppia di questo GF Vip, ma non sembrano destinati a durare tantissimo. I due avevano stretto un bel legame di amicizia, poi durante una puntata Alfonso Signorini li ha incoraggiati dicendo che sarebbero stati una bella coppia. Così i due hanno deciso di provarci ma le cose non sono andate così bene come si aspettavano: certo, Lulu sembra molto presa dal ragazzo, ma lui non pare essere affatto dello stesso avviso. Infatti i suoi comportamenti hanno fatto molto discutere sul web.

GF Vip, Manuel respinge Lulu a letto: il video che scatena la polemica sul web

In particolar modo in questa settimana, Manuel non ci ha affatto provato a nascondere il suo disinteresse nei confronti di Lulu. Negli ultimi giorni, Aldo è ritornato nella casa ma è stato messo nella love boat per la quarantena, e lui e Manuel hanno modo di parlarsi attraverso il vetro. Proprio qui, Aldo ha detto a Manuel che non avrà problemi a dormire sul divano e a cedere il suo posto a Lulu, ma Manuel ha spalancato gli occhi e lasciato intendere ad Aldo che vuole dormire con lui e non con Lulu. Successivamente, in serata, Manuel ha respinto bruscamente Lulu mentre erano a letto insieme e le ha poi coperto la bocca con la mano per impedirle di baciarlo. Oramai è evidente che a Manuel questa relazione nata così in fretta comincia a stare molto stretta.

Stasera andrà in onda la nuova puntata del reality e tutti sono curiosi di vedere se Alfonso proverà a parlare di questa situazione con i due ragazzi: cosa succederà?