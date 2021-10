Si infittisce il mistero che avvolge le concorrenti del “Grande Fratello Vip” che avrebbero rivelato delle falsità circa le loro identità. Alfonso Signorini è pronto a far chiarezza

Iniziata solo da poche settimane, la nuova edizione del Grande Fratello Vip porta con sé già numerose polemiche e anche alcuni misteri. Quello che sembra aver attirato maggiormente l’attenzione del pubblico riguarda tre concorrenti, ignare di quello che sta accadendo fuori dalla casa. Alfonso Signorini è pronto a fare chiarezza nella puntata di questa sera, venerdì 1 ottobre, quando affronterà insieme a loro il contenuto delle notizie emerse in questi ultimi giorni.

Il mistero delle principesse Selassiè: è tutta una bugia?

A far discutere nelle ultime ore sono state le tre “principesse” Hailè Selassiè -Lucrezia, Jessica e Clarissa- che si trovano attualmente all’interno del reality. Le tre giovani sorelle si sono presentate al pubblico decantando una discendenza dalla stirpe dell’ultimo Imperatore d’Etiopia. Sembra però che la versione dei fatti non corrisponda alla realtà.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, le concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero figlie di Giulio Bissiri, legato alla famiglia imperiale solo per motivi lavorativi. Il padre avrebbe ricoperto per anni il ruolo di giardiniere presso il palazzo di Hailè Selassiè, stringendo un legame con alcuni familiari. Per questo motivo, una volta rientrato in Italia, riuscì a convincerli a firmare una delega che testimoniasse una sua discendenza lontana. Una versione nettamente differente rispetto a quella raccontata da Lucrezia, Jessica e Clarissa.

Il settimanale continua raccontando di come in questo momento Bissiri si troverebbe persino in carcere in Svizzera, dopo essere stato condannato per truffa. La famiglia delle tre concorrenti sembra nascondere diversi misteri e Alfonso Signorini pare intenzionato a voler scavare a fondo sulla faccenda. Nel corso della puntata di questa sera metterà le tre sorelle nella posizione di dire la verità.

Già in precedenza il conduttore scoprì come le “principesse” avessero mentito sui loro titoli di laurea e una volta poste dinnanzi a domande dirette, confessarono. Sarà così anche questa volta?