Giulia Provvedi fa ancora breccia nel cuore degli ammiratori e posta una serie di fotografie fantastiche: l’outfit è piccante e si vede anche il reggiseno.

Giulia Provvedi è una donna bellissima ed incantevole, dotata di grande senso dell’umorismo e di un fisico da dieci e lode. La showgirl riesce sempre a stupire la platea del web piazzando in rete scatti da fantascienza: il popolo che la segue non resta mai deluso di fronte ai suoi contenuti.

Dopo la vittoria alla decima edizione de ‘L’isola dei Famosi’, le Donatella (il duo composto dalle sorelle Giulia e Silvia) hanno raggiunto un successo incredibile. Non a caso i loro numeri su IG sono in continua crescita e la loro popolarità cresce di giorno in giorno. Il loro account in comunione possiede ben 1,4 milioni di followers. Ogni giorno, Giulia pubblica fotografie scottanti che mandano al manicomio gli utenti del web.

Giulia Provvedi, outfit che incanta: si vede il reggiseno, l’occhio cade proprio lì

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Giulia torna a stupire il mondo dei social network condividendo una fotografia da capogiro. Questa volta, la 27enne indossa un pantalone di colore bianco e una maglia di colore rosa. La parte di sopra non nasconde il reggiseno: gli occhi dei followers non possono che cadere sul dettaglio bollente.

L’ultimo post è quindi da brividi, con la classe 1993 che stuzzica la fantasia degli ammiratori. La Provvedi cerca anche di interagire con i fans, chiedendo un piccolo parere. “Voto al mio look, amori?”, si legge. I seguaci stanno ovviamente commentando con enfasi, e i voti per lei sono piuttosto alti.

La ragazza è sempre in forma smagliante e regala contenuti spettacolari agli utenti del web. Tralasciando per un attimo la sua bellezza sconvolgente, concentriamoci anche sui post divertenti. Non a caso i suoi video su Tik Tok strappano sempre numerose risate.