I colpi di scena di Harry e Meghan continuano a essere protagonisti delle pagine di gossip. Spunta una nuova decisione inaspettata da parte dei Duchi di Sussex.

Giorni di bufera per Harry e Meghan? I Duchi di Sussex continuano a catturare l’attenzione del mondo intero con i continui colpi di scena messi in atto da mesi. Dall’addio nel 2020 a Buckingham Palace, all’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, alle accuse rivolte ai reali, all’autobiografia in fase di stesura del Duca, la coppia non smette mai di stupire tutti, facendo tremare i Royal.

Questa volta la coppia ribelle ha spiazzato il globo con una decisione inaspettata. Genitori di Archie e Lillibet Diana, hanno deciso di battezzare quest’ultima a Londra davanti alla Regina. Una volontà che ha scatenato polemiche e dissidi rendendo la questione molto spinosa.

Harry e Meghan: quella decisione sul battesimo di Lilibet diana

Nonostante il loro trasferimento in America e il loro abbandono ai doveri reali, Harry e Meghan desiderano che la loro figlia Lillibet Diana, nata lo scorso giugno, sia battezzata Windsor, proprio come è accaduto per il figlio Archie, il 6 luglio 2019.

Fin da subito la richiesta ha spiazzato tutti in quanto dopo il loro addio alla Royal Family pare strano il desiderio di avere un faccia a faccia con tutta la famiglia al completo e vedere la secondogenita protagonista di una cerimonia reale.

Se i windsor sono rimasti turbati da questa volontà, considerandola incoerente con le loro posizioni dell’ultimo anno, in particolare è stato William a opporsi a questo scenario. Completamente contrario al battesimo di Lillibet a Londra, i rapporti con il fratello minore si fanno così ancora più tesi.

La drastica posizione di William sembra così mandare in frantumi il sogno dei Duchi di Sussex che potrebbero non vedere la loro piccola battezzata nella cappella privata di Windsor.