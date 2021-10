“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 1 ottobre: la reazione di Anna

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 ottobre: Ludovica chiede aiuto a Marcello. Anna scopre che è stato Salvatore ad inviarle i fiori.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Salvo provare ad attirare l’attenzione di Anna senza successo. Il cameriere ha regalato dei fiori all’Imbriani fingendosi un’ammiratore segreto, ma lei non ha colto i suoi segnali. Nel frattempo il Paradiso ha una nuova stilista: si tratta di Flora Ravasi, figlia del defunto Achille Ravasi. Le Veneri l’adorano ma con Agnese hanno già iniziato a volare sguardi minacciosi. Quanto a Ludovica, la ragazza non sa come comportarsi. La vendita della casa di famiglia si sta rivelando più difficile del previsto, facendola andare davvero nel panico.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 ottobre: è guerra tra Agnese e Flora

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Anna si arrabbierà con Salvatore quando scoprirà che i fiori erano da parte sua. Sembra proprio che il cameriere abbia fatto un buco nell‘acqua.

Vittorio invece festeggerà l’uscita del primo numero del Paradiso Market, ma sarà anche impegnato a mediare tra Agnese e Flora. Quest’ultima, tra l’altro, sta destando molti sospetti anche a casa Guarnieri. Adelaide ritiene che la figlia di Ravasi nasconda qualcosa.

Ludovica, al culmine della disperazione, chiederà finalmente aiuto a Marcello.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Ezio rivelerà alla figlia di voler ricostruire una famiglia e lei ne parlerà con Gloria. La donna rimarrà molto colpita dalla notizia. Si prefigurano grandi cambiamenti (e grandi incomprensioni) tra i personaggi de Il Paradiso delle Signore.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda sabato 1 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!