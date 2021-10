“Sei come tua madre”, Jasmine Carrisi, l’outfit della figlia di Al Bano è estremo: c’è chi non apprezza – FOTO

Jasmine Carrisi, l’ultimo post della cantante ha sollevato una moltitudine di polemiche: l’outfit della figlia di Al Bano è estremo e c’è chi non apprezza

Ha a malapena 20 anni, eppure il suo desiderio di sfondare in tv l’ha già portata a calcare alcuni dei palcoscenici più importanti. Jasmine Carrisi, figlia di secondo letto di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, ha dimostrato di possedere la stoffa del papà. Durante la passata stagione televisiva, la giovane ha affiancato il cantante di Cellino San Marco a “The Voice Senior“, cimentandosi per la prima volta nel ruolo di giudice.

La Carrisi, che ha tutta l’intenzione di seguire le orme di Al Bano, è anche una star da quasi 100mila fan sui social. L’ultimo post condiviso da Jasmine, a dir poco a luci rosse, ha già scatenato una valanga di reazioni: sono arrivate pesanti critiche verso la giovane artista.

Jasmine Carrisi, l’outfit della figlia di Al Bano è estremo: da vedere – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi possiede la voce straordinaria di papà Al Bano e la bellezza sconvolgente di mamma Loredana. L’artista, classe 2001, ha già avuto la sua prima esperienza televisiva grazie all’importante palcoscenico di “The Voice Senior“. Un’avventura, quella al fianco del padre più famoso, che la giovane ha intrapreso con entusiasmo, facendo tesoro degli insegnamenti dei colleghi giudici più esperti. Anche sui social, la Carrisi riscuote un successo non trascurabile: circa 100mila fan sono pazzi di lei e sono rimasti di sasso di fronte all’ultimo post.

Si tratta di tre scatti tramite cui la Carrisi ha voluto ostentare le proprie curve esplosive. La figlia di Al Bano e Loredana indossa un vestito argento che valorizza le sue forme aggraziate e ne mette in risalto il fisico strepitoso. Travolgente è lo scollo a goccia che non manca di accentuare il davanzale da urlo. Non tutti gli utenti, tuttavia, hanno dimostrato di aver apprezzato lo scatto.

“Piena di filler a 20 anni“, “Sei come tua madre“, “Solo volgarità“: queste le critiche dei fan, che con la cantante non sono stati certamente lusinghieri. Come reagirà Jasmine di fronte alla cattiveria dei social?