Katia Ricciarelli, anche lei accusata di razzismo: il discorso contro Samy

Katia Ricciarelli, è di nuovo polemica sul web: la cantante lirica, parlando con Alex Belli, si è lasciata andare ad alcune considerazioni sulla sua provenienza

Katia Ricciarelli è finita nuovamente nella bufera per qualcosa che ha detto al GF Vip. Proprio durante i suoi primi giorni nella casa, aveva fatto discutere per alcuni termini omofobi e sessisti che aveva usato parlando con i suoi compagni di avventura. Proprio ora che quella polemica si era appianata, Katia si è lasciata andare a nuove considerazioni mentre parlava con Alex Belli della lite che c’è stata qualche sera fa tra Samy Youssef e Soleil Sorge. Dopo quanto detto, è stata accusata di razzismo dal mondo del web.

Katia Ricciarelli parla di Samy al Grande Fratello Vip: “Lo abbiamo accolto anche troppo bene”

Katia e Alex hanno notato i modi di fare di Samy durante la sua lite con Soleil e lo hanno accusato di essere troppo aggressivo per via della sua cultura. “Noi lo abbiamo accolto bene, anche troppo bene, ma dovrebbe adeguarsi a quella che è la nostra società” ha detto Katia parlando con l’attore di Centovetrine. Proprio in questi giorni nella casa sono aleggiate accuse di razzismo a causa di quanto detto da Soleil, che litigando con Samy e Ainett li ha accusati di urlare “come delle scimmie“, termine usato con leggerezza e senza l’intenzione di fare razzismo, ma che ha comunque ferito i due ragazzi. Intanto, proprio nella stessa casa, Katia e Alex hanno fatto un discorso che potrebbe far storcere il naso a molti di loro.

Stasera in puntata si toccherà sicuramente il tema del razzismo per poter dare un messaggio: Ainette ha più volte specificato di volerne parlare perché quanto accaduto l’ha davvero fatta stare molto male.