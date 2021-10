Laura D’Amore sdraiata sulla spiaggia è una sirena, bomba di sensualità – FOTO

La bella hostess Laura D’Amore ha condiviso su instagram una foto dove appare sdraiata sulla spiaggia, è molto sexy

Laura D’Amore ha condiviso su instagram uno scatto in cui appare davvero bellissima e sensuale su instagram, si trova su una spiaggia sdraiata sulla sabbia in una posa da sirena. Nella didascalia scrive:”Relaxing prima di decollare”, si trova infatti in Sardegna dove si è concessa un momento di riposo prima di ripartire al lavoro. I fan la riempiono di complimenti, “Sei bellissima”, “Nooo dove sei che arrivo per un selfie”.

Laura D’Amore nostalgica per il saluto ad Alitalia

View this post on Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La bella hostess comincia ad essere già nostalgica per la chiusura definitiva della linea Alitalia, che a metà ottobre smetterà ufficialmente di volare. La linea tricolore purtroppo non è riuscita a risollevarsi da una situazione di difficoltà economica e ha dovuto per forza abbandonare. Un fallimento che riguarda tutta l’Italia e di cui siamo indirettamente responsabili. La hostess che ha lavorato per molti anni per questa compagnia nazionale ora sente un vuoto dentro di se e scrive che le rimarrà per sempre nel cuore. Questa situazione riguarda ovviamente anche tutti i dipendenti che di punto in bianco rimarranno senza lavoro e si parla di migliaia di persone.

Davvero una circostanza spiacevole. La bella hostess non si è ancora espressa con i suoi molti followers su quale sarà il suo futuro dopo la chiusura di Alitalia. Potrebbe farsi assumere da un altra compagnia con la sua esperienza. Altrimenti coglierà l’occasione per dedicarsi all’altro suo sogno nel cassetto, ossia di lavorare nel mondo dello spettacolo. Potrebbe essere il momento giusto per lei di buttarsi all’avventura e vedere dove la porta. Infondo ha sempre dichiarato di voler lavorare nel mondo della televisione.

Per il momento continua ad incantare e conquistare i suoi fan su instagram, con la sua bellezza e le sue pose sensuali irresistibili. Anche su instagram ha un suo giro di lavoro attraverso le varie collaborazioni con marchi di cosmetici e di abbigliamento. Chissà invece le sue colleghe e colleghi dove andranno, proprio oggi ha condiviso una foto insieme a loro scrivendo:”La mia crew”.