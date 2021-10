La splendida modella italiana Melissa Satta ha pubblicato una nuova foto sul suo seguitissimo profilo Instagram: che spettacolo!

La favolosa trentacinquenne con cittadinanza statunitense ha deliziato i suoi fan di un post semplicemente da urlo: si tratta di una foto in cui Melissa viene immortalata in piedi, con le gambe semi – divaricate e lo sguardo rivolto verso sinistra.

Nella didascalia la bellissima influencer ha scritto: “Ci siamo quasi… seconda puntata di Missione Beauty“.

Nello scatto la meravigliosa modella ha i capelli legati in una coda medio – bassa e indossa un outfit tutto bianco, con dei particolari tacchi neri: il look si compone, dunque, di una camicia con le maniche risvoltate ed una gonna aderente, che presenta delle stringhe sulla parte frontale.

Una cosa è certa: lo stile di Melissa Satta è inimitabile!

Melissa Satta, bella come il sole: c’è chi l’ha ammirata per ore… e chi mente! – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La fantastica showgirl ha lasciato tutti senza parole con questa foto stratosferica: gli zoom si sono sprecati!

Nell’immagine Melissa ha un make-up piuttosto intenso, con un rossetto molto scuro e degli occhi abbastanza carichi: mai visto nulla del genere!

Il post è piaciuto tantissimo agli utenti che la seguono, tanto da aver ricevuto più di 46.000 mi piace ed oltre 200 commenti, scritti dai fan che la seguono e la sostengono sempre con molta ammirazione.

Tra i messaggi lasciati dai seguaci sotto al post, si legge ad esempio: “Wow che look super aggressivo“; “Se sento dire ancora che la perfezione non esiste…”; “Outfit veramente top per una bellezza particolare”; oppure “Sei una grande Melissa, ti ammiro tantissimo!”.

Non c’è dubbio: con la sua bellezza, il suo fascino, il suo talento e la sua personalità, Melissa Satta ha fatto innamorare mezza Italia e non solo…