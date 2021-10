Loredana Lecciso ha stupito i suoi followers pubblicando uno scatto in cui indossa un bikini incredibile: il suo fisico manda in visibilio gli utenti.

Loredana Lecciso è nota al grande pubblico per la sua relazione con Al Bano Carrisi. La classe 1972 ha preso parte a numerosi reality nella sua carriera, tra cui ‘La Fattoria’ (venendo eliminata subito) e a ‘L’Isola dei Famosi’ (uscendo dopo appena 4 puntate). La nativa di Lecce ha da sempre catalizzando l’attenzione dei media e dei quotidiani di cronaca rosa: per un periodo c’era sempre lei in tv e si parlava sempre della sua storia con il leone di Cellino San Marco.

La Lecciso sta provando a conquistare anche il mondo dei social network e ad essere sinceri sta pubblicando fotografie meravigliose ed infuocate. L’ultima immagine apparsa sul suo profilo è sublime: Loredana in bikini è proprio un bel vedere!

Loredana Lecciso in bikini è una bomba: che fisico!

Loredana in costume è semplicemente devastante: il bikini così striminzito non riesce a contenere il suo davanzale da urlo. Il suo fisico è divino e manda in orbita tutti i followers. “Sei sempre in splendida forma“, ha scritto un fan. In realtà, stando a quanto si legge nella didascalia, la foto non è attuale ma è un ricordo.

Il pubblico, comunque, può solamente restare a bocca aperta davanti a tanta esplosività. Il post, inoltre, ha anche raccolto quasi 3mila cuoricini. Per la Lecciso, quest’ultima parte dell’anno sarebbe potuta essere alquanto impegnativa.

Stando agli ultimi rumors, Alfonso Signorini avrebbe volentieri inserito il suo nome nel cast della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La nativa di Lecce, dal canto suo, ha deciso di declinare l’offerta e di non entrare nella casa più spiata d’Italia.