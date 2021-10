Martina Stella posa così per l’ultima volta, tra poco cambierà tutto – FOTO

La bella Martina Stella è incinta al nono mese sono le sue ultime settimane di gravidanza e s’immortala così, bellissima

Martina Stella ha condiviso su instagram alcuni scatti con indosso un abito lungo azzurro estivo, è seduta per terra e si appoggia ad un puff rosa morbido. Sorride alla fotocamera e si accarezza il pancione. Sono le ultime settimane di gravidanza per lei, tra poco partorirà il secondo figlio. Nella didascalia infatti scrive:“Le ultime settimane con il pancione. Intanto inizio a realizzare che anche questo bimbo potrebbe essere del segno dello scorpione come la sorella e mio marito”.

LEGGI ANCHE>>>Imprenditore trovato agonizzante in strada e morto in ospedale: indagano i carabinieri

Martina Stella e la seconda gravidanza

View this post on Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “La più bella tra gli esseri umani”, Shaila Gatta fisico scolpito sembra di marmo: semplicemente divina – FOTO

La bella attrice Martina Stella ha trascorso la seconda gravidanza in tranquillità e serenità al fianco si suo marito e di sua figlia. Durante questo periodo non ha rinunciato all’allenamento che ha svolto da casa, seguita da una personal trainer specializzata in esercizi per donne incinta. Anche in queste ultime settimane con il pancione ha fatto qualche esercizio per avere più energia e tenere il corpo in movimento. Ecco cosa ha scritto al riguardo:“Anche oggi allenamento, possiamo sentirci sportive e in forma anche al 9 mese. L’importante come sempre è continuare continuare continuare..molte mi scrivete che nell’ultimo mese siete particolarmente affaticate e vi sentite stanche.

Ma questo tipo di riscaldamento sopratutto se fatto al mattino aiuta proprio la circolazione e ti fa ritrovare le forze”. I movimenti che fa sono chiaramente delicati, sono esercizi aerobici mirati e studiati per creare semplici circuiti. Inoltre la Stella fa anche degli esercizi di respirazione e allungamento per la preparazione al parto. Ormai per lei manca davvero poco, e il bambino potrebbe nascere nello stesso periodo in cui è nata la sorella. L’attrice ha infatti affrontato entrambe le gravidanze durante il periodo estivo, che non è il massimo.

Infatti ci si sente più affaticate e insofferenti nei confronti del caldo e dell’umidità. In ogni caso è arrivata quasi al termine, manca davvero poco per abbracciare il bimbo che le cambierà la vita. Si tratta del primo figlio con il nuovo marito Andrea Manfredonia sposato nel 2016. La prima figlia invece l’ha avuta con Gabriele Gregorini.