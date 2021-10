“Matrimonio a Prima Vista”, coppia storica si separa: tutto cambia drasticamente

Triste epilogo nella storia d’amore di una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista: il programma è uno dei più seguiti di sempre.

Nato seguendo un format americano, oggi Matrimonio a Prima Vista è uno dei programmi in stile reality più seguiti anche in Italia. Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2006, e negli ultimi anni il suo successo ha toccato vertici inaspettati. Per chi non conoscesse il format, lo spieghiamo brevemente. Le coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista, come dice il titolo, si sposano senza conoscersi durante il loro primo appuntamento. A volte questo amore all’improvviso riesce ad unire anime gemelle che altrimenti non si sarebbero mai conosciute, altre volte le storie nate nel programma finiscono in modo drammatico. A breve verranno mandati in onda su Real Time gli episodi di una nuova stagione, approfittiamone per ricordare cosa è successo ad una delle coppie più famose della seconda stagione.

Matrimonio a Prima Vista, finale tremendo per una delle coppie protagoniste della seconda edizione

Sappiamo che il programma tv è composto da due fasi: la prima comprende chiaramente la decisione di partecipare al reality, il matrimonio e i primi giorni insieme; la seconda invece torna a registrare la coppia sei mesi dopo, e ha come obiettivo proprio quello di scoprire se l’unione è andata a buon fine o se è terminata in un divorzio. Purtroppo la stragrande maggioranza delle coppie che hanno iniziato a vivere l’amore in televisione finisce per litigare e separarsi prima dello scadere dei sei mesi.

È stato così anche per Steven e Sara, protagonisti indiscussi della seconda edizione italiana di Matrimonio a Prima Vista Italia. Se inizialmente i due sembravano molto innamorati e affiatati, lo staff di Matrimonio a Prima Vista ha rivelato al pubblico che la coppia si è separata. Steven, oltretutto, ha conosciuto il vero amore fuori dagli schermi e ha addirittura avuto un figlio. Sono stati resi noti meno dettagli sulla vita privata di Sara, ma anche la sua vita continua con tranquillità lontana dalle videocamere del gossip italiano.

Insomma, il format del programma è uno dei più divertenti degli ultimi anni, ma a discapito dell’intrattenimento del pubblico ci rimettono i partecipanti. Nonostante i numerosi divorzi che hanno seguito i matrimoni improvvisati, comunque, c’è anche chi invece è riuscito a restare insieme e oggi vive un amore sincero e spontaneo.