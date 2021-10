Mediaset è stata costretta a spostare la terza puntata di “Luce dei tuoi occhi”, popolare serie TV con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Le ragioni dietro il cambio di palinsesto

Il grande successo ottenuto dalla serie “Luce dei tuoi occhi”, sceneggiata da Eleonora Fiorini e Davide Sala, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banjay Studios Italy per conto di Rti, non è bastato ad impedire lo spostamento della terza puntata, inizialmente prevista in prima serata per mercoledì 6 ottobre. Già dal suo avvio, andato in onda lo scorso 22 settembre, la serie aveva infatti conquistato i telespettatori, ottenendo quasi il 16% di share.

“Luce dei Tuoi Occhi” e la concorrenza della RAI

Dietro l’anticipo della terza puntata, che andrà in onda martedì 5 ottobre, l’appuntamento calcistico tra Italia e Spagna, semifinale di Nations League attesa da tutti gli amanti della nazionale. La partita potrà essere seguita in chiaro su RAI 1, con il calcio d’inizio fissato per le 20.45. Di fronte ai ragazzi di Roberto Mancini, dunque, Mediaset ha ritenuto opportuno modificare il palinsesto, così da non togliere share alla competitiva “Luce dei tuoi occhi”.

La serie è suddivisa in 12 episodi complessivi, per un totale di sei prime serate. Protagonista è Emma Conti, interpretata da Anna Valle, ballerina di fama internazionale che ha deciso di trasferirsi da Vicenza a New York quando era giovane, in seguito alla perdita della figlia Alice.

Molti anni dopo il trasferimento negli Stati Uniti, l’arrivo di una misteriosa lettera porta Emma a sperare che in realtà Alice sia riuscita a sopravvivere, spingendola a tornare a Vicenza per cercare di scoprire quanto realmente accaduto. È così che ritrova Davide (interpretato da Bernardo Casertano), padre di Emma e grande amore di gioventù.

Sarà però con Enrico (Giuseppe Zeno), padre di una delle ballerine della scuola di danza frequentata da Emma prima di lasciare Vicenza, che essa ritroverà finalmente la possibilità di amare. Secondo la lettera ricevuta durante la prima puntata, infatti, anche Alice avrebbe scelto la danza come stile di vita. Emma partirà proprio dalla sua scuola d’origine per cercare la verità.

