Michael Schumacher, parla il suo caro amico: “Come sta oggi? Non è morto..”

I dettagli sulle condizioni di Michael Schumacher sono davvero pochi: Piero Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del campione tedesco.

Michael Schumacher è sicuramente uno dei piloti più forti della storia della Formula 1, se non il più forte. Il tedesco, nella sua straordinaria carriera, ha vinto ben 7 titoli mondiali (solo Lewis Hamilton ha raggiunto un risultato migliore con 8): i primi due li collezionò con la Benetton nel 1994 e nel 1994, gli altri con la Ferrari dei sogni (2000,2001, 2002, 2003 e 2004).

Il Kaiser ha fatto sognare tantissimi tifosi e ha di fatto reso ancora più popolare questo sport. Il classe 1969, nel 2013, è rimasto ferito in un incidente su una pista di sci: le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo il ricovero, fu subito operato: venne sottoposto ad un intervento neurochirurgico per grave trauma cranico e venne poi mantenuto in coma farmacologico. I miglioramenti sulle sue condizioni non sono mai stati resi noti: la famiglia ha scelto di mantenere totale riserbo. Piero Ferrari, in occasione del premio ‘Mecenate dello Sport 2021’, ha parlato proprio del campione tedesco.

Condizioni Michael Schumacher, parla Piero Ferrari

Piero Ferrari ha speso diverse parole per Schumacher. In primis, ha voluto svelare un aneddoto. “Ho avuto il piacere di averlo ospite a casa e bere assieme una bottiglie di vino rosso. Aveva piacere nell’avere questi momenti di intimità“. L’imprenditore e dirigente ha anche descritto il suo carattere. “Era una persona semplice, chiara, precisa e lineare“.

Piero si è anche sfogato, spiegando il suo punto di vista di quando si parla di Michael oggi. “Mi spiace che oggi ne parliamo come se fosse morto, ma lui non è morto“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ritratto intimo del campione” Schumacher arriva l’annuncio che non ti aspetti

Attualmente in Formula 1 c’è il figlio di Michael, Mick. Il giovane pilota guida una Haas e sta comprensibilmente avendo non poche difficoltà. Piero ha però svelato che la scuderia sta facendo grandi investimenti verso il 2022. Il prossimo anno cambieranno i regolamenti e sicuramente ci divertiremo ancora di più.